Linkiesta.it - Le elargizioni allegre del parlamento siciliano, e la faida interna a Fratelli d’Italia

Una volta avremmo detto: è uno di quei casi in cui la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra. Qui invece, ci portiamo avanti: la mano destra non sa cosa fa l’altra mano destra. Mette molta agitazione, nelle file del centrodestra, l’iniziativa presa dal governo Meloni che ha deciso di accendere i riflettori sui contributi e lea pioggia decise dalregionale.Un’entrata a gamba tesa inedita, che nei corridoi di Palazzo dei Normanni, dove tutto è sempre visto con gattopardesca (nel senso della serie del momento) enfasi, viene già ribattezzata come “la guerra delle mance”. E rivela uno scontro istituzionale tutto interno al centrodestra, perché evidenzia i malumori romani nel partito della premier rispetto a un modo di intendere la spesa pubblica che i maggiorenti in Sicilia continuano ad avallare.