Le date di interruzione del riscaldamento variano da una zona climatica all'altra, rispettando le caratteristiche termiche delle diverse regioni. Qual è il calendario 2025

Con l’arrivo della primavera, anche se dal meteo ancora non si direbbe di esserci già, è tempo anche di caloriferi spenti. L’deldomestico, però, non avviene uniformemente e, il giorno di stop, non è uguale per tutti. Il sistema, infatti, funziona per zone climatiche e, per ciascuna di esse, vengono stabilite specifiche. Questo metodo di regolamentazione, disciplinato a livello nazionale, è utilizzato per garantire un utilizzo efficiente e responsabile dell’energia. Serie tv green: 10 titoli per comprendere e salvaguardare l’ambiente X Caloriferi spenti, perché la data non è la stessa per tuttiLe zone climatiche sono sei e ognuna, come detto, ha una data di spegnimento prefissata.