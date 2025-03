Linkiesta.it - Le date delle amministrative e dei referendum, e la novità sui fuorisede

Nella serata di ieri, giovedì 13 marzo, il consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce importantivalide per la prossima tornata elettorale (comunali e). La norma prevede innanzitutto lo svolgimentovotazioni in due giorni (domenica e lunedì), anziché – come previsto dalla normativa vigente – in un solo giorno. Le elezioni– si vota in centoventiquattro Comuni, tra cui Genova, Taranto e Ravenna – saranno domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuali ballottaggi domenica 8 e lunedì 9 giugno. Per isu lavoro e cittadinanza si voterà l’8 e 9 giugno, quindi in concomitanza con il secondo turnocomunali. I quattrosul lavoro – promossi dalla Cgil – riguardano jobs act, indennità per licenziamento nelle Pmi, contratti a termine e responsabilità del committente in caso di infortuni sul lavoro; il quintopropone invece di ridurre da dieci a cinque gli anni di residenza necessari per richiedere la cittadinanza italiana.