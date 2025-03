Laprimapagina.it - Le condizioni di salute di Papa Francesco: il recupero è lento ma stabile

La situazione medica dirimane “stazionaria” ma il, considerata la sua età, procede con lentezza. Il bollettino medico sulle suediverrà reso noto sabato sera, ma si prevede che in futuro i bollettini saranno meno frequenti, dato il miglioramentodel Pontefice. Fonti vaticane hanno riferito cheha bisogno di tempo per guarire completamente e sta seguendo quotidianamente fisioterapia motoria e respiratoria.Ilè ricoverato al Gemelli da 29 giorni per una polmonite bilaterale. Giovedì scorso, ha celebrato in ospedale il 12° anniversario del suo pontificato.La sua giornata tipica si svolge tra fisioterapia e collegamenti con gli esercizi spirituali della Curia Romana. Le terapie continuano secondo la routine degli ultimi giorni: fisioterapia motoria al mattino e respiratoria al pomeriggio, alternando alti flussi di ossigeno e ventilazione meccanica.