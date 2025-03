Iodonna.it - Le calzature sportive scoprono un lato sofisticato e femminile. Merito di silhouette essenziali, materiali preziosi e nuance delicate. Da indossare da mattina a sera

Evoluzione stilistica. Se un tempo i look femminili non potevano dirsi completi senza un paio di décolleté o di ballerine, oggi le scarpe da ginnastica hanno felicemente invaso ogni angolo del guardaroba. Superando di gran lunga i confini della palestra. Anche in questa stagione calda, infatti, le sneakers donna eleganti si preparano ad accompagnare outfit per tutte le occasioni. Come vestirsi a marzo 2025: 5 outfit a cui ispirarsi X La vera novità, non a caso, risiede nel design delle sneakers più desiderate della Primavera-Estate 2025.