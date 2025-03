Ilnapolista.it - Le “bullshit” aziendali hanno ormai divorato l’anima e il senso di comunità del calcio (Guardian)

Ilapprofitta delle beghe societarie del Manchester United per affondare il colpo contro la cultura sulla “cultura aziendale” che sta rovinando il. Basta farsi un giro sul sito di Ineos per capire, scrive il giornale inglese, che tutta quella retorica è fatta per lo più di BS (“”. stronzate, ndr).Una comunicazione impazzita tipo “Stiamo per finire i soldi, saremo il club più redditizio degli ultimi tre anni, guarda questo enorme nuovo stadio, il tutto senza tirare il fiato. Le affermazioni ancora infondate di aver finito i soldi per giustificare tagli al personale e aumenti dei prezzi dei biglietti sembrano piuttosto basse. Dov’è la bussola morale quando ne hai bisogno?”“Tutto questo è facile da prendere di mira. Quelli di noi che scrivono discelto attivamente, e in qualche modo ci sono riusciti, di forgiare una vita il più lontano possibile dal mondo aziendale.