Le batterie al sodio non rimpiazzeranno quelle al litio ma promettono bene

Per incoraggiare le vendite dei veicoli elettrici dopo un 2024 fiacco – le immatricolazioni nell’Unione europea sono calate del sei per cento su base annua –, in Europa l’industria automobilistica sta puntando sumeno costose, da inserire in modelli economici che risultino abbordabili dal consumatore medio e che siano competitivi anche senza incentivi. Gli investimenti si stanno dirigendo verso leal-ferro-fosfato, una chimica per gli accumulatori agli ioni dialternativa a quella al nichel-manganese-cobalto: non contenendo elementi altrettanto preziosi, questehanno un prezzo inferiore – ma anche minori prestazioni – e sono perciò adatte alle auto di segmenti bassi. Ad oggi, l’unica fabbrica dial ferro operativa in Europa è quella di Morrows in Norvegia, ma quest’anno partiranno anche le produzioni di CATL in Ungheria e di LG Energy Solution in Polonia.