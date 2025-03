Lapresse.it - Lavoro, le misure in provincia di Fermo

Leggi su Lapresse.it

Ha fatto tappa ail seminario “e formazione: risultati, prospettive e opportunità delle politiche finanziate FSE+”, il quarto della serie dopo Fano, Ancona e Macerata. L’incontro, che si è tenuto stamattina presso la Sala del Consiglio della, è stato occasione di confronto sugli esiti delleattuate dalla Regione Marche in ambito die formazione, con particolare attenzione al sostegno alla creazione d’impresa, alle borsee di ricerca, e ai progetti formativi. Durante il seminario sono stati analizzati i risultati dei bandi già avviati e le prospettive per quelli di prossima pubblicazione, finanziati attraverso fondi europei (FSE+), nazionali (POC) e il Fondo di rotazione dell’Accordo di coesione 2021/2027.L’assessore regionale al, Stefano Aguzzi, ha evidenziato l’importanza delle iniziative adottate: “Lehanno offerto sostegno a un’ampia platea di beneficiari, dalle imprese ai disoccupati, fino ai giovani laureati e non, attraverso strumenti concreti come la creazione d’impresa, le borsee di ricerca, le botteghe scuola e i piani aziendali per favorire l’equilibrio tra vita lavorativa e personale.