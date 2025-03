Romatoday.it - Lavori su via della Pisana: ecco come cambia la viabilità

Leggi su Romatoday.it

Previstidi manutenzione stradale su via. Per questo, dal 17 al 31 marzo saranno apportate delle modifiche allasu vialaNello specifico, per permettere l’esecuzione deidi manutenzione straordinaria