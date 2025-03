Lanazione.it - Lavori al ponte di via Falcinello, si attende il deflusso dell’acqua

Sarzana, 14 marzo 2025 – I residenti della zona interessata daidi ricostruzione deldi via, fermi per diversi giorni a causa delle piogge consistenti tutt’ora in corso, tornano a chiedere informazioni sullo stato attuale dell’opera e sulle tempistiche del suo completamento. “Sono passati sei mesi dalla chiusura deldi viae tre mesi e mezzo dalla sua demolizione – chiarisce Andrea Del Sarto a nome anche dei residenti di via Villefranche e delle aree limitrofe –. Dal 15 gennaio, purtroppo, isembrano essersi fermati completamente, nonostante il tempo sia stato bello almeno per una decina di giorni consecutivi”. In pratica, esclusa la rimozione di una parte dei detriti del vecchio, agli occhi dei residenti che stanno subendo gli inevitabili disagi di avere un cantiere a due passi da casa, con le ripercussioni note sulla logistica della zona, la situazione appare ferma a quella del 26 novembre, giorno della demolizione del