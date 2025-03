Anteprima24.it - Lavoratori delle Comunità Montane senza stipendio, Fuschini (FI): “La Regione intervenga subito”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Desta preoccupazione la condizione in cui versano i, da mesicertezze sul futuro. Un problema che si ripresenta ciclicamente e che ora richiede un intervento immediato” dichiara Vincenzo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale.“Questi dipendenti garantiscono la tutela del territorio, la prevenzione degli incendi e la manutenzionearee interne. Il loro lavoro andrebbe riconosciuto con un trattamento economico adeguato e con la certezza dei tempi di pagamento– sottolinea –. LaCampania deve dare risposte e sbloccare le risorse necessarie per gli arretrati. Va trovata una soluzione stabile per evitare che questa situazione si ripeta in futuro”.L'articolo(FI): “La” proviene da Anteprima24.