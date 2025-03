Quotidiano.net - Lavora senza fatica: avvitatore Seesii con tecnologia Brushless per prestazioni al top in maxi sconto

Leggi su Quotidiano.net

Amazon, oggi, pensa alle tue esigenze da fai da te e oggi, viene messo in promozione un attrezzo che facilita e velocizza ogni tipologia di lavoro. Si tratta dell'conper un costo totale e finale d'acquisto di 132,99€ grazie alloattivo e applicato del 26%. Approfittane adesso e acquistalo in offerta! Acquista l'con unodel 26%promo attiva su Amazon Questoè dotato di due batterie da 4000 mAh: una batteria da 8000 mAh complessiva che soddisfa la maggior parte delle esigenze di lavoro di chi utilizza regolarmente questo utensile. La coppia di picco (1000 N.m) viene raggiunta all'inizio. La velocità di impatto del motore è di prim'ordine, raggiungendo i 1000 N.m in 1,5 minuti, ovvero più del 99% della potenza del motore sul mercato.