Pesaro, 14 marzo 2025 – L'autista preso a pugni: "Nessuno si è scusato per l'aggressione sul bus"

Pesaro, 14 marzo 2025 – Giordano Masci, autista di 67 anni aggredito da uno studente nel pullman per non essersi fermato dove il ragazzo desiderava, a Cagli, come sta? “Non bene, sia sul piano fisico, ma anche su quello morale”. 100 Giorni Violenza Autisti Autobus Ragazzi Studenti Bulli Che riflessioni le suggerisce un episodio del genere? “A me non piace il risalto mediatico, però come genitore mi viene da fare qualche considerazione” Quali? “Credo che quello che è accaduto sia molto grave per una ragione: perché è l’indice dell’educazione che stiamo dando ai nostri ragazzi. Quello che mi fa riflettere, non è solo o tanto il pugno che ho avuto ein sé, ma quello che è accaduto prima e dopo” Cosa è accaduto prima? “Sentire una ragazzina inveire controperché non si è fermato dove non poteva fermarsi, nonostante la mia buona volontà, sentire una studentessa che aizzava il gruppo, non è stata una bella sensazione.