Laureati Stem in Italia, salari più alti e più lavoro ma solo il 41% sono donne

Il 2025 si conferma un anno chiave per le discipline(Science, Technology, Engineering e Mathematics) in. Secondo uno studio di Telling Insights, realizzato in collaborazione con Generación Code (Regional Partner di Code.org) e Amazon, ipercepisconopiùrispetto a chi ha scelto percorsi di studio non.A cinque anni dalla laurea, il 91% di loro risulta occupato. Numeri che confermano come le materie tecnico-scientifiche rappresentino un potente acceleratore di opportunità lavorative e sviluppo economico per il Paese.Ma la parità di genere è ancora lontana. Nonostante la crescente domanda di competenzeil 41% deiin queste discipline è donna. Un dato che è specchio della società: leancora sottorappresentate nei settori meglio retribuiti.