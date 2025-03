361magazine.com - L’attore del “Paradiso delle Signore”, Pietro Genuardi si è spento a 62 anni

Noto anche per CentovetrineSi èa Roma, al Policlinico Umberto I, dove era ricoverato da mesi,, attore 62enne.era noto per il suo ruolo come Ivan Bettini, in Centovetrine e per Il.Nella fiction, in onda nel pomeriggio su Rai Uno. recitava nel uolo del magazziniere Armando: a ottobre aveva annunciato di essere malato e aveva detto addio alla fiction Rai.Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei: la situazione, panico a NapoliA dare l’annuncio della sua morte la moglie Linda, il figlio Jacopo e la mamma Gabriella, il padre Pippo. A dicembre aveva scritto: “Se tutto andrà bene dal punto di vista medico sarà la fede e un pizzico di fortuna ad evitare che la malattia di ripresenti. Ma io sono ottimista e non mollo”.Prima della tv ha lavorato in Teatro, poi è entrato nel cast della soap Vivere tra il 1999 e il 2000 nel ruolo di Michele Nper poi passare CentoVetrine con il personaggio di Ivan Bettini.