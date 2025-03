Ilgiorno.it - L’atteso peduncolo di Dervio. C’è il bando per il progetto

Leggi su Ilgiorno.it

Nuovo svincolo di, si comincia per davvero. Se ne parla da anni, almeno dal 2019, ma adesso dalle parole si passa ai fatti. I tecnici di Anas hanno pubblicato ildi gara integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovodi, che è un potenziamento di quello esistente. L’opera permetterà di collegare direttamente Sp 72 e Statale 36, anche con una nuova galleria sotto la linea ferroviaria Lecco – Sondrio. Consentirà intanto di evitare che automobilisti e soprattutto camionisti attraversino il centro del paese. Inoltre, in caso di chiusura della galleria Monte Piazzo, gli autisti di mezzi pesanti non dovranno più proseguire da Colico fino a Lecco sulla Sp 72 poiché potranno rientrare in Super amentre ora non possono per i limiti in vigore sia sulla Sp 67, sia nelle galleria degli svincoli.