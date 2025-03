Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli si prepara allo sprint finale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Penultimo weekend di relax in casa Atletico, prima dellocon sette giornate che mancano alla fine del campionato di Serie D Girone F. L’ultimo sarà a Pasqua quando si giocherà nel turno infrasettimanale di giovedì 17 aprile per tornare poi in campo la domenica successiva, 27 aprile., a quota 36, ha bisogno di altri 5-6 punti per festeggiare la permanenza in Serie D e poi vedere se ci sono ancora le possibilità per agganciare il treno playoff. Salvezza diretta al momento distante sette punti e playoff, molto più vicini a sole tre lunghezze. Ma guai a fidarsi, in un torneo così equilibrato come quello di quest’anno dove i risultati sorprendenti sono all’ordine del giorno. Anche nell’ultimo turno c’è stato l’exploit del Sora sul campo del Chieti, quarto in classifica e il pareggio del Termoli a Senigallia.