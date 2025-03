Laspunta.it - Latina, domani la giornata del Fiocchetto Lilla. Workshop sui disturbi alimentari e mostre itineranti

IncontriAMOci è laorganizzata da professioniste – psicologhe e psicoterapeute, psichiatra, biologhe nutrizioniste – presenti sul territorio in occasione dellaNazionale del. Sabato 15 marzoin vari luoghi della città, si potranno incontrare delle professioniste per parlare, informarsi, confrontarsi sul tema deidel Comportamento Alimentare(D.C.A.).L’iniziativa gode del patrocinio del Comune diche per l’occasione colorerà dil’orologio della Torre comunale. Diversi i luoghi dove poter incontrare le specialiste:9:00 – 10:30 – Palestra Pugilistica Leone (via del Lido, 27)10:30 -12:30 – Fideuram Private Bankers (Via del Lido, 5)11:00 – 12:30 – Nissolino Intesatletica(Campo CONI)17:00 – 19:00 – Oratorio Salesiano Don Bosco ( Via Sisto V)17:30 – 19:30 – SpazioMAD (Via Cattaneo, 5)E inoltre anche sabato 22 marzo 11:00 – 12:30 Mode Modalità Danza (Via Sabaudia)Ladedicata alla sensibilizzazione riguardo idel comportamento alimentare (DCA) nasce in Italia nel 2012 ad opera dell’Associazione “Mi Nutro di Vita” (Pieve Ligure – GE).