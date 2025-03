Laspunta.it - Latina: Bandi gestione chioschi. Le priorità del centrodestra finite nel dimenticatoio

Ci vorranno ancora diversi mesi per vedere riaperti ibar presso l’oasi verde Susetta Guerrini e il parco ex Evergreen in via Roccagorga. Il punto sullo stato di avanzamento deiper l’affidamento delladelle strutture è stato fatto oggi in commissione Trasparenza.“Una seduta voluta da tutte le forze di opposizione – spiega la presidente Floriana Coletta – perché da mesi non si avevano notizie sull’iter per l’assegnazione. Parliamo di strutture che servono due dei quartieri più popolosi della città, che sono luoghi di aggregazione per famiglie, bambini e anziani privati di questo importante servizio già da molto tempo“.Per il chiosco presso il parco dei quartieri Q4 e Q5 non è stato ancora predisposto alcun bando. “A febbraio dello scorso anno, rispondendo a un’interrogazione presentata daBene Comune l’assessora Nasti – ricordano i consiglieri comunali di Lbc, M5S, PD e Per2032 – assicurava l’affidamento e la riapertura nel mese di giugno.