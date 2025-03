Dayitalianews.com - L’Athletic Bilbao elimina la Roma e avanza ai quarti di Europa League

Laè statata dall’negli ottavi di finale, dopo una sconfitta per 3-1 contronella gara di ritorno al San Mamés. Questo risultato ha ribaltato la vittoria per 2-1 ottenuta dai giallorossi all’andata, determinando un punteggio complessivo di 4-3 a favore dei baschi.L’episodio chiave del match si è verificato all’11° minuto, quando il difensore dellaMats Hummels è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Maroan Sannadi. Questo ha costretto la squadra di Claudio Ranieri a giocare in dieci uomini per quasi tutta la partita, influenzando significativamente la loro prestazione.ha sfruttato la superiorità numerica, con Nico Williams protagonista assoluto grazie a una doppietta che ha indirizzato la partita a favore dei padroni di casa.