Lopinionista.it - L’Arte Informale di Pamela Caddeo, quando i colori divengono il fulcro di un’incontenibile forza espressiva

Leggi su Lopinionista.it

Nel momento in cui la realtà circostante diviene troppo limitante per riuscire a descrivere tutte quelle implicazioni che appartengono al sentire interiore, l’estro artistico avverte l’esigenza di trovare un mezzo più affine alla propria natura; in questo caso lo stile più adeguato a lasciare che l’irrazionalità tanto temuta nella vita quotidiana possa trovare un linguaggio espressivo che escluda ogni regola, ogni schema e ogni tipo di limite, per fuoriuscire dall’interiorità dell’artista raggiungendo con la suale corde emotive dell’osservante, è la dimensione della mancanza di forma. In questo modo non solo le scelte cromatiche bensì anche l’approccio stesso alla tela, quella che abitualmente viene definita tecnica, diviene funzionale a compiere quel processo di liberazione che si traduce in necessaria indefinitezza e che rompe gli argini esecutivi per entrare in una dimensione più ancestrale e primitiva.