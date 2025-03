Digital-news.it - L'Arte della Gioia, modernità e ribellione negli episodi finali in esclusiva su Sky e NOW

Leggi su Digital-news.it

La scoperta di una libertà nuova e inebriante guida i prossimi passi di Modesta (Tecla Insolia) nei nuovi, quinto e sesto,nuova serie Sky Original diretta da Valeria Golino L’, liberamente adattata dall’omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi). I nuovisaranno disponibili insu Sky e in streaming su NOWNel nuovo appuntamento con la serie prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film, dopo un breve periodo di pace, nuove minacce si abbattono sulla villa, mettendo a dura prova la protagonista, costretta a compiere scelte difficili per non cadere sotto il dominioPrincipessa. Quando tutto sembra ormai compromesso, Modesta prende una decisione estrema che sconvolge la vitavilla e costringe tutti i suoi abitanti a un nuovo inizio, dando il via a un'imprevedibile serie di eventi che cambieranno per sempre il loro destino.