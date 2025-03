Ilrestodelcarlino.it - L’arrivo di Lollobrigida e Kadis. Dagli sbandieratori al convegno

E’ stata un’accoglienza davvero calorosa quella che la città di Ascoli ha riservato al Commissario Europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas, in visita per la prima volta in Italia. Il Commissario accompagnato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco, proveniente da Roma dove aveva partecipato ad unsul settore della pesca, è arrivato in Piazza del Popolo intorno alle 19.30 ed è stato accolto dal sindaco Marco Fioravanti, dalla Giunta e dai consiglieri comunali e da una delegazione della Quintana di Ascoli cone musici. Successivamente c’è stato il trasferimento al ristorante ‘Locanda Imperfetta’ per una conviviale. Questa mattinae il Ministrosaranno invece in visita a San Benedetto, accolti dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.