Lanazione.it - L’Arno allaga la Golena, decine di famiglie evacuate a Pisa e in provincia

, 14 marzo 2025 –fa paura a, dovediin città esono statea causa della piena del fiume. Una trentina di persone residenti in areeli a Montopoli Valdarno sono state trasferite dopo che l’mento della zona che ha generato un pericolo per la loro incolumità. Ordine di evacuazione anche per una cinquantina diche abitano nelladel fiume sul territorio del comune di. E’ quanto emerso dal vertice in prefettura dove insieme al prefetto Maria Luisa D'Alessandro partecipano in collegamento da remoto anche i sindaci dei comuni di interessati. Saranno i vigili del fuoco del soccorso fluviale ad assistere la popolazione durante le operazioni di abbandono delle loro abitazioni minacciate dalla piena del fiume. Un'altra ventina di persone sono statedalle proprie case a Santa Maria a Monte.