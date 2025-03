Ilnapolista.it - L’arbitro Marciniak: «Sono stato io e non Mbappé ad avvertire il Var del doppio tocco di Alvarez»

Leggi su Ilnapolista.it

: «io adil Var deldi»Il casoè un caso per vari motivi. Non ultimo il ribaltamento della routine della chiamata Var. L’altro grande protagonista di Atlético-Real èinfattipolacco Szymonche si è voluto prendere meriti e responsabilità dell’annullamento del rigore.“ha detto agli arbitri che Álvarez lo ha toccato due volte? Questo non è affatto vero – ha dettoio a informare il Var che c’era il 99% di possibilità che Álvarez facesse un, e loro l’hanno esaminato attentamente“.“A dire il vero, non mi era mai capitato di trovarmi di fronte a una situazione del genere nella mia carriera arbitrale, ma i giocatori conoscono le regole”.L’Uefa è stata costretta a pubblicare una dichiarazione per spiegare l’azione.