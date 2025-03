Sport.quotidiano.net - L’applauso di Ulivieri a Italiano e al club: "Società di mutuo soccorso: tutti si aiutano"

di Cori, qualche sfottò immancabile alla Juventus e tantissimi applausi per gli ospiti che hanno fatto la storia rossoblù. E’ festa a Mascarino Venezzano dove ilThe Good 40016 di San Giorgio dd Piano, quello per intenderci delle sciarpe "Ze Ciampion", celebrail consueto momento conviviale con oltre 400 tra soci e tifosi che hanno riempito il locale Centro Feste. Una cena a scopo benefico tra l’altro, con donazioni a favore dell’Hospice Seragnoli, dell’associazione FratelliOdv e della giovane Giorgia, affetta da una malattia genetica. Protagonisti della serata gli ex Franco Colomba, Andrea Bergamo, Giuseppe Zinetti, ma soprattutto Renzo, il più applaudito e apprezzato, con l’affetto di grandi e più piccoli a stringersi attorno all’allenatore di tante battaglie. "Mi rendo conto del rapporto speciale che c’era coi tifosi ancora oggi – racconta Renzaccio – ancor più in questi momenti.