Iltempo.it - L'appello di Emanuele Filiberto di Savoia: "Tornino in Italia le salme di Umberto II e consorte"

disi rivolge alle istituzionine con unper riportare in patria le spoglie dell'ultimo re d'II, e dellaMaria José. Il principe definisce questa richiesta come "un gesto di umanità, rispetto e pace storica". Lo scorso febbraio, il duca disi era recato a Superga per partecipare alla Messa in suffragio del padre, Vittorio, figlio diII, scomparso nel 2023. In quell'occasione, aveva espresso la propria commozione dichiarando: "Ho sofferto molto per la sua scomparsa, sono felice e commosso che possa riposare a Torino, città che amava e dove desiderava essere sepolto". Ora, l'attenzione si sposta sulle spoglie diII e della regina Maria José, attualmente sepolti nell'Abbazia di Altacomba, in Francia.