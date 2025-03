Sport.quotidiano.net - L’anticipo di serie B. Cremonese (senza Vazquez) in casa del Palermo

Prima la netta e importante vittoria nel big match contro il Catanzaro, poi la stangata a, squalificato per 10 giornate a causa di insulti razzisti. Dopo una settimana passata sulle montagne russe, lavuole concentrarsi solo sulla gara di questa sera. Alle 20.30 i grigiorossi fanno visita alneldella trentesima giornata. Un altro scontro diretto per gli uomini di Stroppa, che puntano a consolidare il quarto posto. Di fronte i siciliani ottavi in classifica e reduci da cinque risultati utili di fila. "Il contesto della gara è daA, loro sono molto forti. Dovremo metterci lo stesso carattere mostrato con il Catanzaro", avverte Stroppa. Il tema principale che tiene banco inè il nome del sostituto di, punto fermo dell’attacco. "È una perdita importante, chi prenderà il suo posto dovrà andare a tremila.