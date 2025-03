Lanazione.it - L’Anpi Valdarno chiede una mobilitazione in vista della Festa del 25 Aprile.

Arezzo, 14 marzo 2025 – La lettera è stata indirizzata ai sindaci del, ai gruppi consiliari, ai partiti e movimenti politici del, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni e alle categorie economiche perre, in occasione dell'80° anniversarioLiberazione, una forteda parte di tutti contro i rigurgiti fascisti. "Siamo preoccupati dei sempre più diffusi movimenti o forze politiche di ispirazione nazionaliste, razziste o neo-fasciste che si stanno organizzando anche sul nostro territorio e riteniamo fondamentale reagire democraticamente per riaffermare ogni giorno la cultura dei valorinostra Costituzione - ha detto il presidente dell'Anpi Giuseppe Morandini - Vorremmo quindi coinvolgere tutte le forze laiche e religiose che si ispirano ai valori fondanti dell’antifascismo enostra Costituzione per contribuire a contrastare ogni forma di neo-fascismo, riaffermando i valori democratici e costituzionali".