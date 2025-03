Tvplay.it - L’annuncio fa sognare i tifosi dell’Inter, il super colpo a zero si avvicina

Leggi su Tvplay.it

Nell’ultima serata di Champions League è trapelato un annuncio che alimenta i sogni di mercatoAbbiamo vissuta una tre giorni di coppe europee non senza partite emozionanti. Da Atletico-Real a Liverpool-Psg, da Rangers-Fenerbahce e Lugano-Celje sono state quattro le sfide che hanno decretato ai calci di rigore le qualificate ai quarti di di finale di Champions, Europa e Conference League.fa, ilsi– Tvplay.it (Foto LaPresse)Ad Anfield Road si è consumato il dramma sportivo del Liverpool che ha visto svanire le possibilità di un triplete stagionale di fronte alle parate di Donnarumma sui calci di rigore di Nunez e Jones. I Reds erano tra le favorite d’obbligo per la conquista della Champions. Ora, smaltita la delusione, non resta che vincere gli altri due trofei che renderebbero comunque molto positiva la prima stagione di Slot sulla panchina che è stata per un decennio di Klopp.