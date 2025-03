Quotidiano.net - “L’amore non muore”: il commovente saluto a Pietro Genuardi della moglie Linda Ascierto

Roma, 14 marzo 2025 – “Sarai per sempre il mio sole, perchénon, vita mia”. Ha aperto al pubblico il suo profiloper condividere l’omaggio all’uomosua vita che l’ha lasciata oggi., morto a 62 anni per un tumore del sangue, era suo marito dal 2020: “il mio grande amore”, quello che scegli da grande, in totale libertà, con le consapevolezza dell’età adulta. "Ti ho detto ti amo ogni giornomia vita e continuerò a farlo”, scrive ancora, investita subito da un’ondata di affetto social. Nessuno, né gli amici, né tanto meno i fan, si aspettavano chese ne andasse. Non così presto almeno. A ottobre l’attore de Il Paradiso delle Signore, volto inconfondibile delle soap all’italiana, aveva abbandonato il setfiction di Rai 1: “Purtroppo sono vittima di una grave malattia del sangue – raccontava sul suo profilo social – avrò bisogno di un lunghissimo percorso di cure che prevederà a conclusione un trapianto di midollo”.