Biccy.it - Lamentele di Lorenzo su Cesara e Shaila durante la pubblicità del GF

Leggi su Biccy.it

Da quando non è riuscita a conquistare il terzo posto per la finale,Gatta ha iniziato a farsi delle domande ed è arrivata alla conclusione che il modo in cui ha vissuto la sua relazione conSpolverato l’ha penalizzata, mentre ha premiato lui. La ballerina ne ha parlato con l’ex compagno e ieri sera la questione è stata affrontata nella puntata del Grande Fratello.Buonamici ha fatto i suoi complimenti a: “Condivido quello che dici, non hai sbagliato tu. Però nel vostro rapporto si è concentrata tutta l’attenzione su. Adesso è arrivato il momento in cui il cuore ha lasciato il posto al cervello e quindi stai uscendo fuori tu“. Queste dichiarazioni non sono piaciute a, chelasi è lasciato andare a delle.Mentrestava parlando con Alfonso,e Beatrice, intanto nel salone del GFha sussurrato a Chiara Cainelli: “Lei ha dato solo le colpe a me, questo lei a me non l’aveva detto.