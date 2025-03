Ilgiorno.it - L’altra montagna: caldo record, niente neve e impianti abbandonati. La mappa (triste) di Legambiente in Lombardia

Milano – Accanto alle mete turistiche più rinomate e di moda, dove un weekend a una famiglia può costare tranquillamente sopra i 1.500 euro e la settimana bianca non meno di 3.700, ci sono intere vallate che ormai non frequenta più nessuno, per colpa dellache non c’è o delle strutture che ormai sono divenute obsolete. È “" quella da smantellare e riconvertire a un turismo più sostenibile, come sostienenel suo rapporto “diversa” 2025, ma anche quella che rischia l’abbandono o la speculazione, due mali di fronte ai quali è difficile scegliere quale sia il peggiore. Insono 33 le strutture non più funzionanti rispetto al censimento 2024. Strutture dismesse e che risentono, insieme al resto della Penisola, di una crisi climatica che anche inlascia sempre più il segno, con nevicate in diminuzione e temperature in aumento, e un turismo invernale che diventa più costoso e in alcuni casi di lusso.