Riminitoday.it - L'allerta meteo diventa "rossa", fiumi sorvegliati speciali

Leggi su Riminitoday.it

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’” per criticità idraulica, da oggi fino a domani 15 marzo e “gialla” per criticità idrogeologica per la giornata di oggi, venerdì 14 marzo, in riferimento all’area “B2”, che ricomprende il Comune di Rimini. A.