Laliga | Atletico Madrid contro Barcellona | formazione statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-14 20:01:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:della partita perUn gioco enorme è sulle carte didomenica mentre l’accoglie ilnella capitale spagnola.La squadra di Hansi Flick si trova in cima alla divisione, un punto davanti all’del terzo posto, che è stato nel loro cofano dopo l’azione infrasettica della Champions League.Diego Simeone e Co hanno sofferto di crepacuorei rivali del Real, perdendo penalità e scaricato ancora una volta da Los Blancos.E dopo l’esplosiva conferenza stampa post-partita di Simeone, non c’è dubbio che il manager argentino farà accendere i suoi giocatori per questa enorme partita.Ilha una partita in mano sull’e una vittoria al Wanda Metropolitano li metterebbe in una posizione forte per allontanarsi dal rosso e dai bianchi in classifica.