Iodonna.it - L’Albania vieta TikTok, il social network è stato bloccato

Tirana, 14 mar. (askanews) – Le autorità albanesi hanno ordinato a tutti i provider di servizi Internet di bloccare l’accesso a, ildi proprietà della società cinese ByteDance. Leggi anche › «Vogliamo tornare a essere un riferimento per i nostri figli? Studiamo OnlyFans e» Lo stop di un anno adeciso dopo che uno studente di 14 anni èucciso e un altro ferito in una rissa tra adolescenti a Tirana. Il litigio era cominciato una settimana prima, per futili motivi, sul. L’omicidio ha scatenato un dibattito sull’impatto deimedia sui giovani. Nel 2024 sono quattro i casi di adolescenti morti in uno scontro violento tra coetanei.