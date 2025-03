Ilnapolista.it - L’agente di Donnarumma: «Rinnovo non facile, il Psg ha modificato i parametri per il fair play finanziario»

L’Equipe ha intervistatodi, Enzo Raiola. Il portiere del Psg sta vivendo un periodo particolare a Parigi. Prima criticato per tutta la stagione e soprattutto per il gol subito nell’andata degli ottavi di Champions contro il Liverpool. Al ritorno però ha avuto la sua rivincita, non solo con un ottima prestazione durante i 120 minuti.ha anche parato due rigori che sono risultati decisivi per il passaggio del turno.Leggi anche: L’Equipe contro: “è un portiere che non fa la differenza, non ha respinto l’unica palla con cui ha avuto a che fare”di: «Ilcon il Psg non»A Raiola l’Equipe chiede che Gigio abbia capito le critiche dopo la partita di andata?«No, non capiva. Questa è la verità. Ha parlato con diversi allenatori e portieri specializzati e tutti gli hanno detto che vederlo toccare la palla in quel tiro era già un’impresa.