Romatoday.it - Ladri con la lametta: così aprivano borse e derubavano turisti sul bus

Leggi su Romatoday.it

con la. Con il rasoio utilizzato per tagliare lee sfilare il portafogli die non. Dopodiché, inscenavano la telefonata di un finto operatore di banca o di un appartenente alle forze dell'ordine. Uno stratagemma che serviva per avere dal malcapitato i codici pin delle.