Laboratorio sull’uncinetto

ll gruppo AttaccaBottone di Portomaggiore compie un anno, merito delle bravissime volontarie lavoratrici, che si trovano da un anno per realizzare bellissime opere a fini benefici, e non solo. Mercoledì 19 Marzo dalle 17:30 l’appuntamento negli spazi della biblioteca "Peppino Impastato" per festeggiare insieme: sarà l’occasione per conoscere le volontarie che costituiscono il gruppo e che guideranno in unalla scoperta del mondo dell’uncinetto e della maglia. Se avete già gli strumenti da lavoro è consigliato portarli, altrimenti il gruppo fornirà il materiale necessario durante il. E’ stata predisposta nuovamente una stazione di raccolta per lana e filati all’ingresso della biblioteca, con l’obbiettivo di supportare il gruppo nel suo operato.