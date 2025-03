Quotidiano.net - Labirinti e scale infinite. Apre il ’Museum of Senses’

Pronti ad un museo che mette alla prova i vostri sensi? Come? Ad esempio con il labirinto di tende con proiezioni luminose, oppure con il labirinto di specchi, il caleidoscopio, lo swap faces (listarelle di specchi orizzontali, due volti combinati), il mirrage (specchio ribaltato destra e sinistra). O ancora con il letto di chiodi, il muro di spilli, le, la levitating water room, la stanza inclinata o ancora il vortex – tunnel in cui tutto ruota incessantemente e vivacemente. Insomma, un’esperienza totalizzante, immersiva, interattiva e ancora di più, in cui ognuno scoprirà le proprie potenzialità, il proprio essere, il proprio sentire confrontandosi con se stesso, con gli altri e con ciò che gli sta attorno, esplorando territori sconosciuti, ambienti apparentemente irreali, spazi sorprendenti:oggi dunque il Museum of Senses di Milano, con un concept assolutamente innovativo, a Milano in viale Monte Grappa 10, in zona Porta Garibaldi – Moscova, e si pone come un’assoluta novità nel territorio nazionale.