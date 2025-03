Lanazione.it - La vita di Padre Dionisio e Itala Mela

Per il ciclo di conferenze ‘Papi, santi e devozioni in Liguria e nello spezzino’, oggi, alle 17, al Museo Etnografico è previsto un appuntamento con Vittorio Casalino, che approfondirà il tema ‘Il sorriso francescano di’, e con il critico Valerio P. Cremolini, che spiegherà al pubblico ‘La beata degli spezzini:’. "Nella nostra città ci sono devozioni anche provenienti da fuori – spiegano i promotori –, marappresentano per gli spezzini un esempio di mistica religiosità l’una, di generosa disponibilità verso i bisognosi l’altro". L’evento è a cura del museo di via del Prione 156 intitolato a Giovanni Podenzana e del centro culturale Il Porticciolo, che hanno approntato la rassegna che conta 8 appuntamenti (fino a dicembre). L’incontro è ad ingresso libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti.