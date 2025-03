La verità su questo televoto Grande Fratello Biagio D’Anelli sgancia una bomba epocale sui nominati

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata numero trentanove del, andata in onda giovedì 13 marzo in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le tradizionalion che hanno messo cinque concorrenti a rischio eliminazione. I tre finalisti sono stati chiamati a esprimere le loroon in modo segreto, mentre gli altri partecipanti si sono trovati nella Mistery Room per leon palesi. Qui, le tensioni sono esplose quando Shaila Gatta ha scelto di nominare Mariavittoria Minghetti. “Hai paura di nominare Javier ed Helena, sai che non rischiano l’eliminazione. Sei unagiocatrice, ma stai sottovalutando troppo Mariavittoria”, ha criticato Tommaso, schierandosi così dalla parte della sua compagna. “Lo scorso lunedì ho nominato Helena, quindi questa argomentazione non ha senso”, ha replicato Shaila, spiegando di non avere più un vero legame con la concorrente.