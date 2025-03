Ilfattoquotidiano.it - “La velocità con cui si sollevano i Campi Flegrei è aumentata da un centimetro al mese a tre. Così più terremoti sia piccoli che grandi”

Una eruzione è possibile, ma al momento non ci sono segnali di una risalita imminente del magna. Quello che conta maggiormente per gli scienziati dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è che isono in una fase di sollevamento progressivo da 20 anni e nell’ultima settimana con unadi 3 centimetri al, quasi raddoppiata quindi rispetto al passato. Ed è questo che sta generando sciami sismici che hanno portato alla forte scossa nella notte tra mercoledì e giovedì. L’area in provincia di Napoli porta già nel suo nome, dal greco Flegraios ovvero bruciante, la sua natura, ma come ricordano gli scienziati “la famosa eruzione del Monte Nuovo risale al 1538?. Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio vesuviano (Ingv) e ricercatore tra i più esperti del vulcano, ha spiegato al FattoQuotidiano.