Liberoquotidiano.it - "La trovano genuflessa". Giuseppe Conte insulta Meloni: vergogna in diretta | Video

Ogni occasione è buona, per, per attaccare Giorgia. Di più, perrla. Il leader del Movimento 5 Stelle, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, prende nuovamente di mira la premier italiana sulla politica estera e in particolar modo per i rapporti con la Casa Bianca. "Innanzitutto Giorgianon sappiamo se è quella che parla con i comici russi, quella che si fa baciare in testa da Biden, nei fatti, ha comunque sempre appoggiato questa strategia di confronto militare, di escalation militare con la Russia ed oggi invece dice no. Mi sembra che chiunque sieda a Washington si trovi la genuflessione di Giorgia, questa la sua politica". "Peraltro non è venuta da mesi - prosegue l'ex presidente del Consiglio -, sottoscrive piani di riarmo europei senza venire in Parlamento, adesso verrà la settimana prossima e non vedo l'ora di potermi e poterci tutti confrontare".