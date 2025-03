Sport.quotidiano.net - LA TRASFERTA. Tegola-Esposito: in campo (forse) contro il Brescia 600 tifosi al seguito

Prove tecniche di formazione ieri a Follo, in vista del match di domani a Cesena. D’Angelo ha provato varie soluzioni per sopperire alle contemporanee assenze dei due registi Degli Innocenti e Salvatore(nella foto). Il primo dovrebbe rientrare dopo la sosta, per il secondo i tempi di recupero non sono ancora definiti,nella partitailo quella successiva con la Sampdoria. Nagy o Bandinelli i candidati a ricoprire il ruolo di centro mediano metodista. In difesa, vista la squalifica di Mateju, saranno confermati Wisniewski, Hristov e Bertola, con Elia e Reca sugli esterni. Balla poi un posto nel ruolo di mezzala destra, con tre giocatori a contenderselo: Vignali, Kouda e Cassata. In attacco scontato l’impiego di Lapadula e Pio. In casa Cesena sicure le assenze degli squalificati Antonucci e Mangraviti, sarà inl’ex aquilotto Simone Bastoni, da valutare La Gumina, ma c’è ottimismo sul suo arruolamento.