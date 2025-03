Ilrestodelcarlino.it - La tragedia della Mecnavi: "Ferita che ancora sanguina"

Commemorata la, incidente sul lavoro che costò la vita a 13 operai il 13 marzo 1987, durante le operazioni di manutenzione straordinarianave gassiera Elisabetta Montanari. Alle 9.30 in piazza del Popolo è stata deposta una corona alla lapide che ricorda i caduti di una delle tragedie più gravi avvenute in Italia. "A Ravenna – scrive Sbaraglia su Facebook – il 13 marzo non è una data come le altre. È una data entrata con grande dolore nella storia di questo territorio. Unache a distanza di 38 anni". Dopo il ricordo in piazza al Rasi spettacolo “In fondo ad una nave” di e con Pierpaolo Zoffoli.