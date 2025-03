Agi.it - La terra trema ancora nei Campi Flegrei. Una nuova scossa tra Pozzoli e Napoli

AGI -di terremoto neialle 19.44. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Secondo la prima stima dell'Ingv la magnitudo era di 3.5. epicentro, nonstabilito con certezza, sarebbe tra Pozzuoli e Bagnoli dia una profondità di 2,8 km. Si tratta di dati approssimativi, che dovranno poi essere confermati nelle prossime ore. Quella di oggi è lapiù forte dopo il terremoto di magnitudo 4.4 registrato aialle ore 1:25 della notte di giovedì 13 marzo. Paura per il concerto degli Almamegretta a Fuorigrotta Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione, che è in allerta ormai da mesi. Preoccupazione per l'area di Fuorigrotta, dove, nella Casa della Musica, c'è la folla di spettatori per il concerto degli Almamegretta, che ha fatto registrare il tutto esaurito.