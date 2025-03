Terzotemponapoli.com - La tattica del Napoli di Conte: parla Angelo Alessio

Ile la: ne hato al quotidiano il mattino l’ex vice di. Di seguito le sue dichiarazioni. Ilsta applicando tanti moduli per un solo obiettivo: il successo. La sorprende?«No, perché anche in passato, in alcune circostanze, è capitato lo stesso. Ma è stato un processo di crescita e ci siamo arrivati attraverso partite e attraverso fattori contingenti. Con ilinvece, almeno negli ultimi tempi, questa cosa è stata figlia degli infortuni».Un ritorno al passato favorito dalle assenze, quindi?«Assolutamente. E sebbene Antonio fosse partito con il 3-5-2 aveva già in mente di giocare con il tridente: lo si capiva dalle indicazioni precise date sul mercato estivo. L’idea, insomma, era quella. Poi magari qualche giocatore è arrivato in ritardo ed in una prima fase si è giocato con la difesa a tre.