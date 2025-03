Ilrestodelcarlino.it - La storia di Laura Conti: "Io, sindaca negli anni ’70. Uscivano pure dagli uffici per vedere quella stranezza"

"Quando spesso andavo in Prefettura con gli atti del mio Comune, i dipendentidai lorosolo perladi una donna sindaco".ha gli occhi tristi quando lo racconta. Prima Cittadina di Castelfidardo tra 1967-68 e 1972-75, è stata spesso discriminata solo perché di sesso femminile e al controllo della città. La sua, mercoledì pomeriggio, l’ha raccontata durante l’incontro "Sindaci in rosa, generazioni a confronto", organizzato dalla Uil Marche e dalla Uil Pari Opportunità proprio a Castelfidardo, nella Sala Convegni di via Mazzini. Sul palco insieme a Meri Marziali, attualedi Monterubbiano, alla segretaria generale della Uil Marche Claudia Mazzucchelli e al professore dell’IstitutoMarchesi, Roberto Giulianelli,si è lasciata andare a un toccante ricordo: "Sono diventataquasi per caso – esordisce – Inizialmente la proposta era stata fatta a mio marito, medico condotto del paese, ma lui rifiutò.