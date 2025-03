Ilrestodelcarlino.it - La storia della tragica scomparsa di Cristina Golinucci sarà ripercorsa domani al Festival del Giallo a Bologna

Ladi, le cui tracce si sono perse il 1 settembre del 1992 al Convento dei frati Cappuccini quando la giovane cesenate aveva solo 21 anni,pomeriggio aldelalle 17.30 alla Sala delle Colonne al Centro Montanari, in via Saliceto. L’evento è aperto a tutti, senza prenotazione. Il cold case, che ha dato vita a un procedimento giudiziario aperto e archiviato una decina di volte senza mai riuscire ad approdare a una verità giudiziaria (nè tantomeno all’arresto dell’omicida di) tornerà a breve sul tavoloprocura di Forlì, su istanza dell’avvocata Barbara Iannuccelli, che sostiene la famiglia di. Indagato principalevicenda continua ad essere Emanuel Boke, che ora si trova in Francia sotto falso nome e per il quale il legale ha richiesto un ordine di cattura europeo.